التحرير العربية تدعو لمواجهة (صفقة القرن) بالوحدة



كما دعت إلى مؤتمر قمة عربية، ومطالبة الدول العربية بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة، وخاصة ما يخص وقف العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل، ووقف التطبيع.

ودعت مجلس الأمن؛ لعقد جلسة طارئة؛ لتنفيذ قراراته فيما يخص القضية الفلسطينية، وآخرها قرار 2334 المتعلق بالمستوطنات، وعدم شرعيتها.

رام الله - دنيا الوطنأكدت (جبهة التحرير العربية) في اجتماع لجنتها المركزية، أن ما أعلن من (صفقة ترامب) إنما يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العمومية، وتجاهلاً لحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لذلك فإن إعلان ترامب ما تبقى من (صفقة القرن) يوم غد الثلاثاء، إنما يتطابق مع سياسة المستوطنين، ومحاولة لإنقاذ نتنياهو من دعاوي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة.ودعت الجبهة إلى مواجهة هذه الصفقة (المؤامرة) بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وذلك بتنفيذ كافة الاتفاقات المعقودة بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل الفلسطينية.كما دعت إلى تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإنهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ولتفعيل التنظيمات الفلسطينية والوطنية في الوطن العربي والخارج، وخاصة في أوروبا وأمريكا للتصدي للصفقة المؤامرة، التي تهدف لإنهاء قضية شعبنا الفلسطيني.ودعت جبهة التحرير العربية، لتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وتفعيل المقاطعة، وذلك بمقاطعة كافة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، ودعم كامل لمنظمة حركة المقاطعة (BDS).