شؤون فلسطينية

"الضمير" تُطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق بشأن الاعتداء على مواطن بغزة

"الضمير" تُطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق بشأن الاعتداء على مواطن بغزة
أجهزة أمنية بغزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين: إنها تابعت بقلق شديد، حادثة الاعتداء الذي تعرض له المواطن محمد فايز أبو العطا (35 عاماً) من حي الشجاعية في مدينة غزة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدي الضمير، والمستندة لإفادة العائلة أنه يوم الجمعة الموافق 17/1/2020، حضرت قوة من الشرطة مكون من خمسة جيبات إلى منزل أبو العطا، حيث احتجزت ثلاثة من أشقائه وزوجته وطفليهما، وتم نقلهم إلى مركز شرطة الشجاعية، وذلك للضغط على محمد أبو العطا لتسليم نفسه، وقد تم الإفراج عن جزء من المحتجزين من بينهم الأطفال مساء اليوم نفسه، في حين أفرج عن الباقين صباح اليوم التالي السبت الموافق 18/1/2020.

ووفق لإفادة العائلة فقد تم اعتقال محمد أبو العطا مساء يوم الاثنين الموافق 20/1/2020، في المحافظة الوسطى، وعند حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 20/1/2020، نقل المواطن محمد فايز عثمان أبو العطا البالغ من العمر (35 عاماً)، إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر تعرضه للضرب بالعصي والهراوات من قبل أفراد من الشرطة، حيث كان محتجزاً في نظارة مركز شرطة الشجاعية شرق مدينة غزة، وتبين من خلال الفحص الطبي أنه مصاب بعدة كسور في الساقين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إذ تستنكر وتدين اعتداء أفراد الشرطة على الموقوف لديها، وإذ تأسف لاستمرار التعذيب والمعاملة القاسية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، فإنها :-

1- تطالب الجهات التنفيذية والقضائية المختصة بفتح تحقيق جدي في هذا الحادث، وإحالة المتورطين للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.

2- تطالب الحكومة في غزة بضرورة حث العناصر الشرطية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، وبهذا الصدد تدعو الضمير النائب العام للقيام بواجباته القانونية تجاه الموقوفين وحقوقهم.

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