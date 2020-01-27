عكرمة صبري: حملة الفجر ترعب الاحتلال وتغيظه

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى المبارك أن الحشد الكبير والجماعي للمصلين بالمسجد لأداء صلاة فجر الجمعة يرعب الاحتلال ويغيظه.



وقال في تصريح صحفي: إن "هذه الحشود شكلت رسالة واضحة للاحتلال أن المسلمين لن يتخلوا عن الأقصى ولن يتركوه وحده، وسيواصلون دفاعهم عنه مهما كلف من ثمن".



وأشار إلى أن غيظ الاحتلال من هذه الحشود الكبيرة، دفعته لاقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين وقمعهم بالقوة وإطلاق الأعيرة المطاطية تجاههم، بالإضافة إلى تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المقدسيين.



وعن دور المسلمين تجاه الأقصى، أكد خطيب المسجد ضرورة التحرك شعبيًا وسياسيًا في سبيل مواجهة الاحتلال ووقف مخططاته، لأن المرحلة القادمة حساسة جدًا ومواتية للاحتلال من أجل تنفيذ مشاريعه.



وأشاد صبري برباط المقدسيين وصمودهم ودفاعهم عن القدس، مشددًا على ضرورة تكثيف شد الرحال للمسجد والتواجد والرباط فيه، لإفشال مخططات الاحتلال.