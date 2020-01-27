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رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة

رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الاثنين: إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري، التي استقالت في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد دياب الذي كان يتحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020، أن لبنان في وضع استثنائي، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة لن تعرقل الموازنة العامة التي أعدتها حكومة الحريري السابقة، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

من جهتها، سجلت كتلة المستقبل ملاحظاتها حول قانونية انعقاد جلسة البرلمان، واعتبرت أنها غير دستورية، حيث إن حكومة دياب، لم تنل بعد ثقة البرلمان للمشاركة في جلسة تشريعية.

وأفاد مراسلنا في بيروت، بأن كتلة المستقبل النيابية، التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، تساجلت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر أن الظرف استثنائي، ويحق لمجلس النواب الانعقاد والتشريع.

وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي، لكنها لم تحصل على ثقة البرلمان بعد.

يأتي ذلك، في وقت نظم متظاهرون لبنانيون فعاليات احتجاجية لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان، وتصادموا مع قوات الأمن اللبنانية عند مداخل وسط بيروت،  حيث أقام الجيش حواجز إسمنتية؛ لمنع وصولهم إلى مبنى البرلمان، ما أسفر عن وقوع جرحى. 

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