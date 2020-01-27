شؤون فلسطينية

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات
حنا ناصر مع مسؤولتين سويديتين
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، اليوم الاثنين، مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات.  

والتقى ناصر، برئيسة قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية، السفيرة آنا هامرغرين، ونائبة القنصل العام السويدي في القدس، السيدة أجنس جولين، وذلك في المقر العام للجنة بالبيرة.

وخلال اللقاء، الذي حضره المدير التنفيذي للجنة، هشام كحيل، ونائب المدير التنفيذي، أشرف الشعيبي، أطلع ناصر ضيوفه على المشاورات، التي قامت بها اللجنة خلال الأشهر الأخيرة مع جميع الفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، بالضفة الغربية وقطاع غزة، وموافقة الفصائل على المشاركة بالانتخابات. 

كما تمنى أن تساهم الجهود الدولية والأوروبية، في إزالة كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس.

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