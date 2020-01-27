شؤون فلسطينية

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية للصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتور مجدي ضهير، أن قطاع غزة يخلو من مرض (كورونا) الجديد، والذي هو عباره عن مرض فيروسي يسببه فيروس، ينتمي الى عائلة كبيرة من الفيروسات، تسمى فيروسات كورونا، والتي تصيب الإنسان وأنواع مختلفة من الحيوانات والطيور، كان أول وباء من هذ ا المرض عام 2002 /2003 في (هونج كونج) والصين بمسمى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ثم اختفى وظهر في عام 2012 بمسمى (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح  ضهير في تصريح صحفي، أن أعراض مرض (كورونا) مشابهه لأعراض الإنفلونزا من ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتهاب في الأنف، والعطس الشديد، والسعال، وألم شديد في الحنجرة، وصعوبة في التنفس، وفشل في بعض وظائف الجسم كالكبد تتطور إلى فشل الجهاز التنفسي، ومن ثم الوفاة.

وأشار إلى أن الوقاية من هذا الفايروس، تتطلب الاهتمام بالنظافة الشخصية، وغسل الأيدي بشكل مستمر لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، وعدم الاحتكاك المباشر مع الاشخاص الذين يعانون من التهاب الرئوي، واستخدام المحارم الورقية خلال السعال أو العطس، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة إلى جانب التأكيد على جميع الأشخاص العائدين من الصين أو من الأماكن التي أعلن عن ظهور المرض فيها، وتظهر عليهم عوارض الإنفلونزا، أو الالتهاب الرئوي، سرعة التوجه إلى أقرب مركز صحي من أجل المعاينة.

وبين ضهير، أن منظمة الصحة العالمية، لم تصنف فيروس (كورونا) حتى الآن بأنه وباء عالمي، ولم تعلن حالة الطوارئ، كذلك لم تحظر السفر إلى الصين، لذلك وزارة الصحة الفلسطينية لا تخشى من خطر مباشر من وصوله للأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية؛ لمواكبة أي مستجدات أو تعليمات تصدرها بشأن مواجهة الفايروس، مؤكداً أن وزارة الصحة بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، بصدد إصدار خطة واضحة وبروتوكولات لتعميمها على جميع المراكز الصحية، تعريف الحالة المشتبه بها، وطريقة عزلها، وتعامل الطواقم الطبية معها سريريًا ومخبريًا.

وأوضح، أنه يجري التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية، لحسر الحالات القادمة من الصين، عبر معبري رفح، وبيت حانون، ليتم متابعتهم في أماكن أقامتهم طوال فترة حضانة المرض، والتي تتراوح بين 2-14 يوماً.

ودعا جميع المواطنين لعدم القلق حاليًا، نظرًا لعدم تسجيل أي حالة في فلسطين حتى تاريخه.

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