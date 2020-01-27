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الخارجية العراقية تستنكر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

الخارجية العراقية تستنكر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، "عن رفضها القاطع، واستنكارها للعدوان، الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقصف بقذائف كاتيوشا".

وقالت الوزارة في بيان نشرته فى صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) ونقلته (روسيا اليوم): "في الوقت الذي تشدّد فيه الوزارة على استهجانها لهذا العمل العنفي المُدان قانوناً وعرفاً، تؤكّد أنها حريصة أشد الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق؛ وذلك التزاماً ببنود اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصاً على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع".

وأضافت في بيانها: "العراق يؤكّد أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، التي تشهد ارتقاء على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين، كما أنّ السلطات الأمنيّة المعنيّة، قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـيّة للكشف عن الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ممّا قد يجرّ العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجيّة".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "المليشيات الإيرانية" تواصل تهديد أمن العراق، داعية السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الأمريكية في البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية: إن المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأمريكية ببغداد، تعرضت للقصف.

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