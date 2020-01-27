قطر تَرُدُّ على الهند: غير متحمسين لإعادة التفاوض على عقود الغاز

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الاثنين: إن بلاده لا ترغب في إعادة التفاوض بشأن الأسعار في عقود توريد الغاز المسال طويلة الأمد مع الهند.



وأضاف الوزير: أن قطر ترغب في زيادة الكميات، التي تمد بها الهند من الغاز المسال، وذلك وفق ما نقلته (رويترز).



وقبل ذلك، قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان: إن بلاده تتطلع لإعادة التفاوض على السعر في العقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، الذي تشتريه من قطر.



وتستورد الهند 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر.