إدارة السجون تقتحم سجن (ريمون) وتنقل ثلاثة أسرى إلى جهة مجهولة

اقتحام سجون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت القسم (2) في سجن (ريمون) ونقلت ثلاثة أسرى إلى جهة مجهولة.



وبيّنت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسرى هم: يوسف الهذالين، وأشرف حجاجرة، وعامر عبد النبي.