اشتية: طاقم طبي لفحص القادمين من الدول التي ظهر فيها فيروس "كورونا"

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه لم يتم تشخيص أي حالة مصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين.



وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ40 في رام الله، اليوم الإثنين، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، رفعت الحكومة درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعنا طاقما طبيا متخصصا في استراحة اريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول، التي ظهر فيها الفيروس، وتم تجهيز كوادر الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت نهاية العام المنصرم عن ظهور فيروس (كورونا) في الصين.



وبلغت حصيلة الوفيّات جرّاء الفيروس حتى اللحظة إلى 80، بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافيّة في مقاطعة هوبي، وارتفع العدد الإجماليّ للإصابات المؤكّدة إلى 2744 في كلّ أنحاء الصّين، استنادا إلى إحصاءات الحكومة الصينية المركزيّة.





رام الله - دنيا الوطن