قيادي بحماس: مبادرة هنية صفعة لمؤامرة (صفقة القرن)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في طولكرم فتحي القرعاوي، على ضرورة الاستجابة لنداء الوطن، الذي أطلقه، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للقاء وطني عاجل لمواجهة ما تسمى بـ (صفقة القرن).



وقال القرعاوي في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: "إن هذا هو الوقت المناسب لإعلان مبادرة هنية، في ظل مساعي الإجهاز على ما تبقى من القضية الفلسطينية، وسط صمت وتآمر عربي مؤسف، وعجز رسمي فلسطيني مخجل"، وفق موقع (حرية نيوز).



وأضاف: أنه في هذا الوقت، جاءت هذه المبادرة لتجميع الكل الفلسطيني، وتمثل تنازلاً عن كل شيء يفرّق، مقابل الإجماع على الحفاظ على القضية الفلسطينية، حتى التحرير.



واعتبر القرعاوي المبادرة، "رسالة واضحة، أنه آن الأوان أمام الكل الفلسطيني؛ لنلتقي ونكون على قلب رجل واحد؛ لمواجهة الإعصار الهائج، والمؤامرات التي تحاك لإنهاء القضية الفلسطينية، والإجهاز على حقوق شعبنا.



وقال: إن هذه المبادرة تمثل صفعة للتغول الأمريكي المنحاز بالكامل لدولة الاحتلال، مطالباً كافة الفصائل بالمسارعة لضرورة تبني هذه المبادرة، والوقوف موقف مشرف لإنقاذ القضية الفلسطينية، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني؛ كي لا يستفرد الجميع بالفلسطينيين، وسط غياب عربي كامل.



وكان رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، أكد رفض مؤامرة (صفقة القرن) و"اعتبارها معركة التراجع فيها حرام علينا".



وأعلن هنية جاهزية حماس للقاء عاجل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة لـ"نرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا".