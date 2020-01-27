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دولي

إسبانيا وبريطانيا تعملان لمساعدة رعاياهما على مغادرة الصين

إسبانيا وبريطانيا تعملان لمساعدة رعاياهما على مغادرة الصين
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا جونزاليس لايا، اليوم الاثنين: إن حكومة بلادها تعمل مع الحكومة الصينية، والاتحاد الأوروبي، لإعادة المواطنين الإسبان من إقليم ووهان الصيني، بسبب المخاوف من مرض فيروس كورونا، وقالت بريطانيا إنها تعمل أيضاً لمساعدة رعاياها هناك.

وقالت الوزيرة الإسبانية على (تويتر) وفق ما نقلته (رويترز) "نعمل... مع قنصليتنا في بكين والمسؤولين في الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة نحو 20 إسبانيا في ووهان (بإقليم) هوبي مركز تفشي فيروس كورونا، سنواصل الإعلان عن أي جديد".

وعرضت بريطانيا أيضاً مساعدة رعاياها على العودة من هوبي، وقالت وزارة الخارجية يوم الاثنين "نعمل لإتاحة اختيار مغادرة إقليم هوبي أمام الرعايا البريطانيين".

ونشرت الوزارة رقم هاتف للاتصال به، لمن يرغب في الحصول على المساعدة.

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