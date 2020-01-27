الوعري: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية بالصين
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الجالية الفلسطينية في الصين، د. علي الوعري، أنه لا توجد إصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف الجالية الفلسطينية في مدينة "ووهان" الصينية.
أكد رئيس الجالية الفلسطينية في الصين، د. علي الوعري، أنه لا توجد إصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف الجالية الفلسطينية في مدينة "ووهان" الصينية.
وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إن عدداً من السفارات العربية، تلقت طلبات من رعاياها لإجلائهم، نتيجة لخطورة الوضع في الصين.
وأشار الوعري إلى أن اجتماعاً، يضم مندوبي السفارات العربية، سيعقد اليوم في بكين، لبحث إمكانية إجلاء الرعايا الأجانب.
يشار إلى أن عدداً كبيراً من الدول العربية، منها: سوريا والأردن ومصر، أعلنت خلو مواطنيها من أية إصابات بالفيروس الخطير الذي أودى بحياة 81 وأصاب الآلاف في الصين.
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