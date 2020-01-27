بما فيها حماس والجهاد.. فتح تدعو لاجتماع فصائلي بغزة لبحث (صفقة القرن)



وقال عضو المكتب السياسي لـ(جبهة التحرير الفلسطينية)، سفيان مطر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن جميع الفصائل مدعوة للمشاركة في الاجتماع، بما فيها حركتا حماس والجهاد؛ للاتفاق على سلسلة فعاليات جماهيرية حاشدة، وتفعيل المقاومة الشعبية؛ لايصال رسالة موحدة في رفض ومواجهة مخططات التصفية.



وأكد مطر، أن مواجهة التحديات الراهنة، تتطلب تجسيد الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وتنسيق المواقف، وتحشيد الإمكانات بشكل واسع، داخل وخارج الوطن؛ لحماية حقوقنا الوطنية، ومواجهة المؤامرة ضد وجودنا في وطننا.

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) إلى اجتماع فصائلي شامل، ظهر اليوم في قطاع غزة؛ لإقرار برنامج فعاليات مشترك تنديداً بـ (صفقة القرن) ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بالتزامن مع كافة محافظات الوطن.