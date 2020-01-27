فيديو: بلدية غزة تُعلن إطلاق مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة





وقال رئيس البلدية، د. يحيى السراج، في مؤتمر صحفي مشترك بمدينة غزة، عقده مع وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، إبراهيم رضوان: إن تطوير الواجهة البحرية، سيكون عبارة عن ستة نماذج باستراحات مختلفة.





وشدّد على أنه تم مراعاة تخصيص مساحات للمواطنين للتسهيل عليهم، والاستمتاع بالبحر، فيما تم التركيز وفق السراج على الشكل الحضاري للمدينة.





وقال السراج: النماذج الستة بمساحات مختلفة، وهناك مساحات خاصة يمكن استئجارها، مع مراعاة حق المواطنين بالاستمتاع في بحر مدينة غزة.





وأكد رئيس بلدية غزة، على أن الهدف من هذا المشروع، تطوير الشاطئ، وإيجاد فرص عمل، فيما سيتم طرح المشاريع بداية من الشهر المقبل.





من جهته قال رضوان: إن تنظيم الواجهة البحرية مهم جداً، والعمل سيكون متاحاً، وليس بشكل عشوائي، مشيراً إلى أن تطوير الواجهة البحرية للمحافظات الأخرى، سيكون على سلم أولويات وزارة الحكم المحلي.

خاص دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، بالتعاون مع وزير الحكم المحلي، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة.