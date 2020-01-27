شؤون فلسطينية

مكرمة رئاسية لعدد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في جنين

مكرمة رئاسية لعدد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في جنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تسلّمت محافظة جنين، اليوم الاثنين، مكرمة رئاسية، تتمثل في ستة كراسٍ كهربائية، لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر التسليم في مقر المحافظة، نائب محافظ جنين اللواء كمال أبو الرب، وذلك وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).

من جهته، شكر أبو الرب، باسم محافظ جنين، الرئيس محمود عباس على المساعدات، التي تأتي في إطار تلمس القيادة لاحتياجات شعبنا، خاصة هذه الفئة التي يتابعها سيادته بشكل شخصي ويهتم بها، لما لها من دور مهم في مجتمعنا، ويسعى إلى دمجها في المجتمع ومؤسساته.

أخبار ذات صلة

عكرمة صبري: حملة الفجر ترعب الاحتلال وتغيظه

عكرمة صبري: حملة الفجر ترعب الاحتلال وتغيظه

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)

مسيرة ووقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; بغزة رفضاً لـ (صفقة ترامب- نتنياهو)

مسيرة ووقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" بغزة رفضاً لـ (صفقة ترامب- نتنياهو)

إدارة السجون تقتحم سجن (ريمون) وتنقل ثلاثة أسرى إلى جهة مجهولة

إدارة السجون تقتحم سجن (ريمون) وتنقل ثلاثة أسرى إلى جهة مجهولة

(دائرة وكالة الغوث) بالجبهة الديمقراطية تُصدر بياناً بشأن المنازل المدمرة بالقطاع

(دائرة وكالة الغوث) بالجبهة الديمقراطية تُصدر بياناً بشأن المنازل المدمرة بالقطاع

الخضري: رؤية وطنية وبرنامج عمل شامل مطلب الجميع لمواجهة (صفقة القرن)

الخضري: رؤية وطنية وبرنامج عمل شامل مطلب الجميع لمواجهة (صفقة القرن)

اشتية: طاقم طبي لفحص القادمين من الدول التي ظهر فيها فيروس &#34;كورونا&#34;

اشتية: طاقم طبي لفحص القادمين من الدول التي ظهر فيها فيروس "كورونا"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: حملة الفجر ترعب الاحتلال وتغيظه

عكرمة صبري: حملة الفجر ترعب الاحتلال وتغيظه

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)

مسيرة ووقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; بغزة رفضاً لـ (صفقة ترامب- نتنياهو)

مسيرة ووقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" بغزة رفضاً لـ (صفقة ترامب- نتنياهو)

إدارة السجون تقتحم سجن (ريمون) وتنقل ثلاثة أسرى إلى جهة مجهولة

إدارة السجون تقتحم سجن (ريمون) وتنقل ثلاثة أسرى إلى جهة مجهولة

(دائرة وكالة الغوث) بالجبهة الديمقراطية تُصدر بياناً بشأن المنازل المدمرة بالقطاع

(دائرة وكالة الغوث) بالجبهة الديمقراطية تُصدر بياناً بشأن المنازل المدمرة بالقطاع

الخضري: رؤية وطنية وبرنامج عمل شامل مطلب الجميع لمواجهة (صفقة القرن)

الخضري: رؤية وطنية وبرنامج عمل شامل مطلب الجميع لمواجهة (صفقة القرن)

قيادي بحماس: مبادرة هنية صفعة لمؤامرة (صفقة القرن)

قيادي بحماس: مبادرة هنية صفعة لمؤامرة (صفقة القرن)

منوعات

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أصالة: &#34; أنا مش حزينة.. أنا حولة&#34;

شاهد: أصالة: " أنا مش حزينة.. أنا حولة"

فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان: &#34;عيب تقول على نفسك إنك نمبر وان&#34;

فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان: "عيب تقول على نفسك إنك نمبر وان"

شاهد: شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي ليسوا مسلمين

شاهد: شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي ليسوا مسلمين

نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتتجاهل أزمة زوجها

نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتتجاهل أزمة زوجها

مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

​مرتدية &#34;بيجامة وشبشب&#34;.. طرد سما المصري من معرض الكتاب

​مرتدية "بيجامة وشبشب".. طرد سما المصري من معرض الكتاب

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

عربي

رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة

رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة

الخارجية العراقية تستنكر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

الخارجية العراقية تستنكر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

الجيش السوري يُسيطر على بلدات وقرى جديدة ويقترب من معقل (النصرة)

الجيش السوري يُسيطر على بلدات وقرى جديدة ويقترب من معقل (النصرة)

قطر تَرُدُّ على الهند: غير متحمسين لإعادة التفاوض على عقود الغاز

قطر تَرُدُّ على الهند: غير متحمسين لإعادة التفاوض على عقود الغاز