مكرمة رئاسية لعدد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت محافظة جنين، اليوم الاثنين، مكرمة رئاسية، تتمثل في ستة كراسٍ كهربائية، لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وحضر التسليم في مقر المحافظة، نائب محافظ جنين اللواء كمال أبو الرب، وذلك وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).



من جهته، شكر أبو الرب، باسم محافظ جنين، الرئيس محمود عباس على المساعدات، التي تأتي في إطار تلمس القيادة لاحتياجات شعبنا، خاصة هذه الفئة التي يتابعها سيادته بشكل شخصي ويهتم بها، لما لها من دور مهم في مجتمعنا، ويسعى إلى دمجها في المجتمع ومؤسساته.