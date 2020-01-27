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محتجون لبنانيون يلقون الحجارة على قوات الأمن قرب البرلمان

محتجون لبنانيون يلقون الحجارة على قوات الأمن قرب البرلمان
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
ألقى محتجون لبنانيون، الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان، اليوم الاثنين، قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب؛ لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.

وبحسب (رويترز) رفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم، التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن السياسيين ومحاربة الفساد.

ومن المتوقع، أن يصوت النواب على الميزانية التي أعدتها أولاً حكومة سعد الحريري، الذي استقال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وأدخلت لجنة المال والموازنة في البرلمان تعديلات على الموازنة منذ ذلك الحين، وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، لـ (رويترز) يوم الجمعة: إن نسبة العجز المستهدف هي سبعة بالمئة بدلاً من 0.6 بالمئة التي كانت مأمولة أصلاً، مما يعكس الأزمة.

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