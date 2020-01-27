تركيا: 948 هزة ارتدادية أعقبت زلزال "ألازيغ"

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد)، اليوم الاثنين: إن 948 هزة ارتدادية، أعقبت زلزال ولاية "ألازيغ" الذي بلغت شدته 6.8 درجات على مقياس (ريختر) الجمعة الماضي.



وأوضحت (أفاد) في بيان نقلته (الأناضول) التركية، أن 21 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدتها 4 درجات.



وأضاف البيان، أن فرق البحث والإنقاذ، تمكنت من انتشال 45 مواطناً من تحت الأنقاض أحياءً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 39.



ولفت إلى أن مستشفيات المنطقة، استقبلت منذ وقوع الزلزال، ألفاً و607 مصابين، وأن ألفاً و516 منهم، غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.



كما أوضح البيان، أنه تم إرسال 24 ألفاً و402 خيمة و26 ألفاً و501 سرير، و62 ألفاً و963 بطانية، و3 آلاف و651 مدفئة، إلى المناطق المتضررة من الزلزال.



وأشار البيان إلى أنه تم جمع تبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، بلغت قيمتها 30 مليون و564 ألفاً و365 ليرة تركية (ما يعادل نحو 5.10 مليون دولار أمريكي).



ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس (ريختر) ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.