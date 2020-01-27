شاهد..اشتية: نرفض (صفقة القرن) ونريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا فيها









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، نرفض ما يسمى (صفقة القرن) وهي خطة لتصفية القضية الفلسطينية.وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ40 التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، "نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".يتبع ..