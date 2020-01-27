حماس تدعو الرئيس عباس لالتقاط مبادرة هنية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتقاط مبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعقد لقاء مع كل الفصائل، نظراً لخطورة المرحلة، والإعلان المرتقب لـ (صفقة القرن).



وأضاف القانوع في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "عدم اسجابة رئيس السلطة للعديد من المبادرات، يضعف وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لها، وهذا يسهل تمريرها، فالمطلوب ترجمة رفض السلطة للصفقة لخطوات عملية على الأرض".



وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية عن ضرورة عقد لقاء وطني، يجمع جميع القوى والفصائل في القاهرة، لمواجهة (صفقة القرن).



وشدد هنية على رفضه الصفقة، وضرورة مواجهتها، وإسقاطها كما سقطت من قبل جميع المؤامرات.