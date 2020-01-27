فرنسا تُوقف الرحلات السياحية إلى الصين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية، اليوم الاثنين، عن إيقاف الرحلات السياحية إلى الصين، حتى 21 شباط/ فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس (كورونا) هناك.



وذكرت (روسيا اليوم) نقلاً عن صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية، أن نقابة وكالات السفر، دعت في بيان، أمس الأحد، إلى إيقاف بيع تذاكر الرحلات إلى الصين، وتعليق تنفيذ الرحلات المبرمجة.



ولم تقترح النقابة أي إجراءات للسياح الفرنسيين الموجودين حالياً في الصين، واكتفت بدعوتهم إلى الالتزام بالإجراءت، التي أعلنتها السلطات الصينية.



هذا، وقد ارتفع عدد ضحايا فيروس (كورونا) إلى 80 قتيلاً، وعدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 إصابة في جميع أنحاء الصين.