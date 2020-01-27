الاحتلال يمنع الزيارة عن أسير ويُطالب ذويه بتسليم حاسوبه الخاص

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رام الله - دنيا الوطن

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من زيارة الأسير محمد شادي جرار في سجن (الجلمة)، وطالبت ذويه بتسليم جهاز الحاسوب الخاص به.



وذكر ذووه، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أن سلطات الاحتلال، طالبت بتسليم جهاز الحاسوب الخاص بنجلهم، وإحضاره إلى معسكر (سالم)، مهددة بمداهمة المنزل في حال لم يسلموه.