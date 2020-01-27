سلطات الاحتلال تُصدر أمر اعتقال إداري لأحد كوادر حركة فتح بالخليل





وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المعتقل هاني جعارة، أمين سرّ حركة فتح في محافظة الخليل، صدر بحقه حكم بالاعتقال الإداري لمدّة أربعة شهور.



يذكر، أن قوّات الاحتلال، كانت قد اعتقلت جعارة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الجاري.





رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال، أصدرت أمر اعتقال إداري، بحقّ أحد كوادر حركة فتح.