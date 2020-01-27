سلطات الاحتلال تُصدر أمر اعتقال إداري لأحد كوادر حركة فتح بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال، أصدرت أمر اعتقال إداري، بحقّ أحد كوادر حركة فتح.
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال، أصدرت أمر اعتقال إداري، بحقّ أحد كوادر حركة فتح.
وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المعتقل هاني جعارة، أمين سرّ حركة فتح في محافظة الخليل، صدر بحقه حكم بالاعتقال الإداري لمدّة أربعة شهور.
يذكر، أن قوّات الاحتلال، كانت قد اعتقلت جعارة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الجاري.
يذكر، أن قوّات الاحتلال، كانت قد اعتقلت جعارة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الجاري.
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