الإعلان عن أول فعاليات مواجهة (صفقة القرن) الأمريكية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، عن فعالية شعبية، ستنظم غداً في محافظة طوباس؛ لتوجيه أولى الرسائل الشعبية برفض (صفقة القرن) وسياسة الاحتلال، داعياً كافة أبناء حركة (فتح) وقيادات العمل الوطني للمشاركة بها.



وأكد الفتياني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن حراكاً شعبياً بدأ فعلياً على الأرض، بتنظيم من حركة فتح والفصائل الوطنية؛ لإعادة تنظيم الصفوف لمواجهة سياسات الاحتلال، والإجراءات الأمريكية لاسيما ما تسمى (صفقة القرن)، مشيراً في السياق إلى سلسلة اجتماعات، ستعقد على مستوى المجلس الثوري لحركة (فتح) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهذا الخصوص.



ودعا الفتياني، إلى وحدة العمل الجماهيري والشعبي، وتطابق الجهود في الميدان من قبل الفصائل الوطنية، مؤكداً أن حركة فتح ستبقى قائدة العمل الشعبي، كما في المراحل السابقة، لإجبار الاحتلال على الرضوخ لإرادة شعبنا المتمسك بأرضه وحقوقه الوطنية.



وأكد الفتياني، أن موقف القيادة الثابت برفض (صفقة القرن) والإجراءات الأمريكية الهادفة لتدمير مشروعنا الوطني المتمثل باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ومحاولة تصفية وكالة (أونروا) وشطب قضية اللاجئين، ومحاولة ضم الأغوار، محذراً في السياق، من تداعيات الصفقة الخطيرة على شعبنا الفلسطيني وعلى العالم العربي.