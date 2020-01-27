رئيس وزراء الصين يزور ووهان بؤرة تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة الصينية في بيان: إن رئيس الوزراء (لي كه تشيانغ) زار يوم الاثنين، مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس (كورونا) الذي أودى بحياة 80 شخصاً، وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد.



وأضاف البيان، أن لي توجه إلى المدينة؛ لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء، وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.