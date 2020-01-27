الحريري يكشف عدد العقارات التي يملكها بلبنان.. ومصير حصته من ورثة أبيه؟



وجاء في الرد نصاً: "تعليقاً على ما بثه تلفزيون (الجديد) حول امتلاك الرئيس الحريري 71 عقارًا في لبنان، يوضح المكتب الإعلامي، أن الرئيس الحريري لا يملك سوى عقار واحد، هو منزله في بيروت (بيت الوسط)".











وأضاف المكتب في رده: "أما باقي العقارات التي كان قد ورثها عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فقد تنازل عنها لإخوته بموجب وكالات، علماً أن الغالبية الساحقة من العقارات التي كان يملكها الرئيس الشهيد في لبنان، كان قد اشتراها في الفترة التي سبقت توليه أي مسؤوليات سياسية، وهو ما اقتضى التوضيح".









وأتى رد الحريري على ما جاء في برنامج بثه تلفزيون (الجديد) ويسمى "يسقط حكم الفاسد"، وتطرق للعقارات المسجلة باسم رئيس الحكومة اللبناني السابق.

رام الله - دنيا الوطنرد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الأحد، على برنامج يُعرض على إحدى القنوات اللبنانية، حول امتلاكه 71 عقاراً في لبنان، مشيراً إلى أن الحريري لا يملك إلا (البيت الوسط).ونشرت الصفحة الرسمية للحريري عبر موقع (تويتر)، رد مكتب رئيس الوزراء السابق، والذي أكد فيه الحريري، أنه لا يملك إلا عقاراً واحداً في لبنان، وهو بيت الوسط، بحسب ما نقلته (سي ان ان).