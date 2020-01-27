انفجار في مستشفى بهونغ كونغ ولا إصابات

مستشفى بهونغ كونغ

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة في هونغ كونغ: إن عبوة ناسفة، انفجرت في مستشفى عام، اليوم الاثنين، مما جعل إدارتها تقوم بإجلاء بعض المرضى بصورة مؤقتة، ولكن لم تقع إصابات.



وجاء الحادث، بعد أن أشعلت مجموعة من المتظاهرين، أمس الأحد، النار في بهو مبنى سكني حديث البناء، كانت السلطات تخطط لاستخدامه كمرفق صحي بعدما تزايدت المخاوف من تفشي فيروس (كورونا) في الصين، وذلك وفق (رويترز).



وتشهد هونغ كونغ احتجاجات واسعة منذ سبعة شهور، تركزت على علاقتها مع الصين الأم، وأشعلها غضب المحتجين، مما يعتبرونه تدخلاً متزايداً من جانب بكين في شؤون المدينة.



وذكرت الشرطة في بيان لها، أن الانفجار وقع في دورة مياه بمركز (كاريتاس) الطبي فجر اليوم.