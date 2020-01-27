شؤون فلسطينية

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين
وزارة الداخلية والأمن الوطني
رام الله - دنيا الوطن
غادر الفوج الرابع من معتمري قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، باتجاه مطار القاهرة، للانطلاق منه إلى الديار الحجازية؛ لأداء مناسك العمرة. 

وسهَّلت أطقم المعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، منذ ساعات الفجر الأولى، سفر الفوج الرابع من معتمري القطاع لهذا الموسم، عبر معبر رفح البري.

وخصصت السلطات المصرية اليوم الاثنين، لمغادرة المعتمرين فقط، على أن يكون يوم غد مخصصاً لعودة الفوج الثالث.






أخبار ذات صلة

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

&#34;الأشغال&#34; تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

"الأشغال" تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

فتح تكشف أوجه الرد الفلسطيني على (صفقة القرن) الأمريكية

فتح تكشف أوجه الرد الفلسطيني على (صفقة القرن) الأمريكية

مجدلاني: الرئيس عباس رفض اتصالاً هاتفياً من ترامب

مجدلاني: الرئيس عباس رفض اتصالاً هاتفياً من ترامب

الطيبي يكشف الخطوات التي ستتخذها القائمة المشتركة والمجتمع العربي لمواجهة (صفقة القرن)

الطيبي يكشف الخطوات التي ستتخذها القائمة المشتركة والمجتمع العربي لمواجهة (صفقة القرن)

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

المالكي يكشف الإجراءات الفورية للسلطة عقب الإعلان عن (صفقة القرن)

المالكي يكشف الإجراءات الفورية للسلطة عقب الإعلان عن (صفقة القرن)

قيادي فلسطيني: صفقة القرن ستُعطي الفلسطينيين كيانًا سياسيًا بغزة فقط

قيادي فلسطيني: صفقة القرن ستُعطي الفلسطينيين كيانًا سياسيًا بغزة فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

&#34;الأشغال&#34; تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

"الأشغال" تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل قيد الإنشاء غرب جنين

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل قيد الإنشاء غرب جنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

منوعات

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

​مرتدية &#34;بيجامة وشبشب&#34;.. طرد سما المصري من معرض الكتاب

​مرتدية "بيجامة وشبشب".. طرد سما المصري من معرض الكتاب

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

محمد رمضان يغازل زوجته: &#34;بتحبني أكثر من نفسها&#34;

محمد رمضان يغازل زوجته: "بتحبني أكثر من نفسها"

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

عربي

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر