صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، باتجاه مطار القاهرة، للانطلاق منه إلى الديار الحجازية؛ لأداء مناسك العمرة.













وسهَّلت أطقم المعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، منذ ساعات الفجر الأولى، سفر الفوج الرابع من معتمري القطاع لهذا الموسم، عبر معبر رفح البري.وخصصت السلطات المصرية اليوم الاثنين، لمغادرة المعتمرين فقط، على أن يكون يوم غد مخصصاً لعودة الفوج الثالث.