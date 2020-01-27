شؤون فلسطينية

"الأشغال" تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

"الأشغال" تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان ، أن الوزارة باشرت صباح اليوم الإثنين  بأعمال الإسفلت  لشارع جنين- حيفا ، وذلك بعد إنحسار المنخفض الجوي، وملائمة الأوضاع الجوية لأعمال الإسفلت.

وتعتبر هذه الطبقة الثانية والنهائية لللإسفلت لهذا الشارع، حيث تم بدء العمل من نهاية الدوار البيضاوي في جنين ، بإتجاه الغرب.

من جهته أعطى وزير الأشغال د.محمد زيارة توجيهاته للطواقم الفنية في الوزارة بضرورة الإسراع في إنجاز المشروع والمتابعة الحثيثة مع الجهات ذات  العلاقة على مدار الساعة، في إطار خدمة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم.

ومن الجدير ذكره، أنه سيتم الإستمرار بالعمل في المشروع في حال استمر الإستقرار بالحالة الجوية، حيث يبلغ طول المشروع 10.5 كم بالإتجاهين.

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