شؤون فلسطينية

فتح تكشف أوجه الرد الفلسطيني على (صفقة القرن) الأمريكية

فتح تكشف أوجه الرد الفلسطيني على (صفقة القرن) الأمريكية
صورة ارشيفيه
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
كشفت حركة فتح، اليوم الاثنين، أوجه رد القيادة الفلسطينية على الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) والتي من المتوقع، أن يتم الإعلان عنها خلال أيام.

وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي: إن الرد على صفقة النصب والعار "الصهيوأمريكية" ستكون قانونياً وسياسياً وميدانياً، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية، ستتوجه لكل المحافل الدولية القانونية.

وأضاف القواسمي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سنتوجه لكل المحافل الدولية القانونية؛ لإدانة وتجريم هذا العدوان السافر، وعملية النصب والاحتيال الأكبر على مر التاريخ".

وتابع القواسمي: "سياسياً سنتوجه لجامعة الدول العربية، ولقمة المؤتمر الإسلامي، وسندعو إلى اجتماعات طارئة؛ ليكون الرد ليس فلسطينياً وحيداً وإنما عربياً ودولياً".

وأكمل القواسمي: "سنتوجه إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن؛ لإدانة هذا العدوان، الذي يسرق الأرض الفلسطينية بمخالفة للشرعية الدولية، والقوانين الدولية". 

واستطرد: "ميدانياً سيرى العالم موقف الشعب الفلسطيني في تصعيد المقاومة الشعبية العارمة في كل الأراضي المحتلة، وهنا ندعو للوحدة في الميدان؛ لأننا قد نختلف هنا وهناك؛ لكن لا يمكن أن نختلف على قضية القدس، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية".

ومن المتوقع، أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته للسلام، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) غداً الثلاثاء، خلال استضافته لبنيامين نتنياهو، وبيني غانتس في البيت الأبيض. 

أخبار ذات صلة

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

&#34;الأشغال&#34; تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

"الأشغال" تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

مجدلاني: الرئيس عباس رفض اتصالاً هاتفياً من ترامب

مجدلاني: الرئيس عباس رفض اتصالاً هاتفياً من ترامب

الطيبي يكشف الخطوات التي ستتخذها القائمة المشتركة والمجتمع العربي لمواجهة (صفقة القرن)

الطيبي يكشف الخطوات التي ستتخذها القائمة المشتركة والمجتمع العربي لمواجهة (صفقة القرن)

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

المالكي يكشف الإجراءات الفورية للسلطة عقب الإعلان عن (صفقة القرن)

المالكي يكشف الإجراءات الفورية للسلطة عقب الإعلان عن (صفقة القرن)

قيادي فلسطيني: صفقة القرن ستُعطي الفلسطينيين كيانًا سياسيًا بغزة فقط

قيادي فلسطيني: صفقة القرن ستُعطي الفلسطينيين كيانًا سياسيًا بغزة فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

صور: المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

صور: أطقـم (معابر رفح) تُسهّل سفر الفوج الرابع من المعتمرين

&#34;الأشغال&#34; تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

"الأشغال" تباشر العمل في المرحلة الثانية من الإسفلت لشارع جنين-حيفا

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل قيد الإنشاء غرب جنين

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل قيد الإنشاء غرب جنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

منوعات

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

​مرتدية &#34;بيجامة وشبشب&#34;.. طرد سما المصري من معرض الكتاب

​مرتدية "بيجامة وشبشب".. طرد سما المصري من معرض الكتاب

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

محمد رمضان يغازل زوجته: &#34;بتحبني أكثر من نفسها&#34;

محمد رمضان يغازل زوجته: "بتحبني أكثر من نفسها"

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

عربي

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر