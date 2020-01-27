فتح تكشف أوجه الرد الفلسطيني على (صفقة القرن) الأمريكية

كشفت حركة فتح، اليوم الاثنين، أوجه رد القيادة الفلسطينية على الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) والتي من المتوقع، أن يتم الإعلان عنها خلال أيام.





وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي: إن الرد على صفقة النصب والعار "الصهيوأمريكية" ستكون قانونياً وسياسياً وميدانياً، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية، ستتوجه لكل المحافل الدولية القانونية.





وأضاف القواسمي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سنتوجه لكل المحافل الدولية القانونية؛ لإدانة وتجريم هذا العدوان السافر، وعملية النصب والاحتيال الأكبر على مر التاريخ".





وتابع القواسمي: "سياسياً سنتوجه لجامعة الدول العربية، ولقمة المؤتمر الإسلامي، وسندعو إلى اجتماعات طارئة؛ ليكون الرد ليس فلسطينياً وحيداً وإنما عربياً ودولياً".





وأكمل القواسمي: "سنتوجه إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن؛ لإدانة هذا العدوان، الذي يسرق الأرض الفلسطينية بمخالفة للشرعية الدولية، والقوانين الدولية".





واستطرد: "ميدانياً سيرى العالم موقف الشعب الفلسطيني في تصعيد المقاومة الشعبية العارمة في كل الأراضي المحتلة، وهنا ندعو للوحدة في الميدان؛ لأننا قد نختلف هنا وهناك؛ لكن لا يمكن أن نختلف على قضية القدس، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية".





ومن المتوقع، أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته للسلام، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) غداً الثلاثاء، خلال استضافته لبنيامين نتنياهو، وبيني غانتس في البيت الأبيض.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال