مجدلاني: الرئيس عباس رفض اتصالاً هاتفياً من ترامب

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

يذكر، أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن ترامب بصدد الإعلان عن خطته للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، حيث سيجري ذلك خلال زيارة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس للبيت الأبيض غداً الثلاثاء.

وقال مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، الاثنين: "لا نجري أي محادثات مع الإدارة الأمريكية، والرئيس رفض خلال الأيام الماضية، اتصالاً هاتفياً من ترامب".وأضاف مجدلاني: "الإدارة الأمريكية، لم تعرض علينا شيئاً جديداً بشأن خطتها للسلام المعروفة باسم (صفقة القرن)، ونحن نرفض التواصل معها".