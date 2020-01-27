الطيبي يكشف الخطوات التي ستتخذها القائمة المشتركة والمجتمع العربي لمواجهة (صفقة القرن)

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": أن (صفقة ترامب نتنياهو) تُلغي حق شعبنا بالقدس، وتشرعن المستوطنات، وتعطي ضوءاً أخضر لضم أراضٍ فلسطينية أخرى لسيادة الاحتلال.



وقال الطيبي: "نعود ونقول: إن الشرعية الدولية، هي الأمم المتحدة وقراراتها، وليست البيت الأبيض، وقرارات ترامب، مهما كان قوياً ومستبداً".



وأكد رئيس كتلة (القائمة المشتركة)، أن القائمة والجماهير العربية في الصف الأول لرافضي هذه الصفقة، مشيراً إلى أنه "قريباً سيكون هناك مؤتمر ضد (صفقة القرن)، وسوف نتصدى للصفقة برلمانياً، ونصوت ضد أي اقتراح أو قانون بالضم بطبيعة الحال".



وأنهى الطيبي حديثه بالقول: (صفقة القرن) هي تطور خطير يحتم إحداث تغيير ملموس في السياسة الفلسطينية؛ لمواجهة كل تبعات سياسة ترامب ونتنياهو".



وأضاف: يُخطئ من يعتقد أن ما يتم الحديث هو فقط للاستهلاك الانتخابي، متابعاً: "نعم الانتخابات تسرّع من هكذا تطورات وخطوات، ولكنها خطوات تُبقي أثراً وتبعات بالغة الخطورة".

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد أحمد الطيبي، رئيس كتلة (القائمة المشتركة) اليوم الاثنين، أن (صفقة القرن) تهدف لإلغاء الحق الفلسطيني، عبر تزوير التاريخ.