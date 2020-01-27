قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً من الضفة الغربية

يوسف أسعد الرفاعي، وطارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد، ومصطفى تيسير أبو حماد.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطناً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، في حملة دهم وتفتيش الليلة وفجر اليوم، بينهم أسرى محررون.واقتحمت قوات الاحتلال، قرية برطعة غرب جنين، وشنت حملة اعتقالات طالت: منير ناصر علاقمة، محمد ناصر علاقمة، برهان عزات قبها، مصطفى يحيى قبها، محمد عبد النور قبها، منتصر فريد قبها، محمد إبراهيم قبها، أيمن توفيق قبها، يوسف عصام قبها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر، أكرم أبو سرور، بعد اقتحام منزله في بيت لحم، وتخريب محتوياته.وتصدى الشبان لقوات الاحتلال، التي اقتحمت حي البالوع برام الله، وألقوا عليها الحجارة والزجاجات الحارقة.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب جنين وأخطرت أربعة منازل بالهدم خلال أيام، وتعود للمواطنين: