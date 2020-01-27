المالكي يكشف الإجراءات الفورية للسلطة عقب الإعلان عن (صفقة القرن)

القيادة الفلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين: إن الرئيس محمود عباس، سيدعو لاجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، فوز إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: هذه الصفقة بدأت قبل عامين، عندما تم الإعلان عن القدس عاصمة، ونقل السفارة في 2017، وما سيأتي اليوم، هو تتمة لهذه الصفقة بشكل كامل، واستكمال ما لم يتم الإعلان عنه.



وشدد المالكي على أن "تحركاتنا ستكون واضحة المعالم، وسوف تبدأ فور إعلان الصفقة، مؤكداً أنه على المستوى الداخلي، سيدعو الرئيس محمود عباس لاجتماعات موسعة لللقيادة الفلسطينية، عقب الإعلام عنها.



وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستدعو لاجتماع عاجل وطارئ لوزراء الخارجية العرب، للخروج بموقف واضح لرفض (صفقة القرن) وتحديد آليات لمواجهة هذه الصفقة على عدة مستويات.



وتابع: سنتحرك في إطار منظمة التعاون الإسلامي؛ لنخرج بنفس النتائج، وحركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى تحركات إقليمية ودولية، وطرق باب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، تحت بند متحدون من أجل السلام.



وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أنه لا يجب أن ننسى ذهابنا إلى بروكسل، والحديث مع الاتحاد الأوروبي، لتفعيل موقف واضح وقوي، وسنبحث في عديد الآليات الأخرى، التي من شأنها أن تعطي موقفاً قوياً على المستوى الدولي.