"رغم المنخفضات الجوية" أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بغزة مستقرة وارتفاع الخضار.. لماذا؟

خاص دنيا الوطن

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي ارتفاع على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، وأنها في متناول الجميع، رغم المنخفضات الجوية المُتكررة التي ضربت الأراضي الفلسطينية مؤخرًا.

قال الناطق باسم الزراعة، بغزة، أدهم البسيوني لـ"دنيا الوطن": إن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة للأسماك، لم ترتفع خلال المنخفضات، ولن ترتفع خلال الأيام المقبلة، لأننا في مرحلة مستقرة، لافتًا إلى أنه إذا ما وجد أي طارئ، سيتم التعامل معه في حينه.

وأشار الى أن الأسعار في هذا التوقيت من العام، أفضل من السنوات السابقة، ولا يوجد أي تاجر يُحدد الأسعار بنفسه، وإنما يلتزم الجميع بالأسعار التي تحددها وزارة الزراعة، على حد تعبيره.

وأوضح البسيوني، أن ارتفاع أسعار الخضار؛ جاء نتيجة إلى أن معظمها محاصيل صيفية تزرع بالدفيئات، وتأثرت بانخفاض درجات الحرارة وقلة العرض، مستدركًا: "لكن بإمكاننا أن نقول: إن الأسعار بدأت بالانخفاض تدريجيًا".