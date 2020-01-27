علوان: الجانب الإسرائيلي ضم 47 شركة فلسطينية لبرنامج (grm) للبدء باستيراد الأسمنت

خاص دنيا الوطن

أكد مدير المجموعة الاقتصادية للمقاول الفلسطيني، درار علوان، أنه تم إعادة 26 شركة من شركات استيراد الإسمنت، الذين كانوا مُعلقين عن العمل والاستيراد من قبل الجانب الإسرائيلي.

وقال علوان لـ "دنيا الوطن": إنه

تم ضم 21 شركة جديدة ضمن برنامج (grm) الذي

وضعه الاحتلال الإسرائيلي للسماح لدخول الإسمنت لقطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الأمر، سينعكس إيجابًا على قطاع الإنشاءات والإعمار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن انعكاس ذلك، سيلحظه المقاولون والتجار، إضافة للعمال، وهذا سيشجع الشراكات في قطاع غزة، للدخول بالمناقصات لإنجاز الإنشاءات، كما كان في الماضي.

وأثنى علوان على جميع المقاولين، الذين صمدوا طوال الفترة الماضية، كما أثنى على الوزير حسين الشيخ، ووكيل هيئة الشؤون المدنية، أيمن قنديل، وكذلك رئيس الشؤون المدنية بقطاع غزة صالح الزق، ونقيب المقاولين، أسامة كحيل، إضافة لمسؤول لجنة التنسيقات والمعابر في قطاع غزة، عبد الحفيظ إسماعيل، موضحًا أن هؤلاء عملوا جاهدين طوال الفترة الماضية من أجل نصرة المقاول والتاجر والعامل الفلسطيني.

يشار إلى أن الآلية المقترحة من الأمم المتحدة لتوزيع مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة، والمعروفة باسم (grm) السيستم، تختص بإدخال مواد البناء لغزة، وتعمل على اعتماد نقاط توزيع معينة، وأن يلتزم المقاول الفلسطيني بعدة شروط لمراقبة مواد البناء، ما يعتبره المقاولون ضربًا لإنشاءاتهم التي تأثرت سلبًا نتيجة وضع الاحتلال بعض الشركات في القوائم السوداء.