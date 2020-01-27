أبو ظريفة: يمكن مجابهة (صفقة القرن) إذا طبقنا قرارات المجلسين المركزي والوطني

خاص دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أنه يمكن مجابهة (صفقة القرن) إذا ما قامت القيادة الفلسطينية، بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وقال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": إنه يجب التحلل من كل الالتزامات التي أملتها اتفاقية أوسلو، بما فيها التنسيق الأمني، ونقل ملف القضية الوطنية إلى محكمة الجنايات، وإلى المؤسسات الدولية من خلال توسيع مساحة المقاطعة، وتوسيع مساحة الانضمام للمؤسسات الأخرى، بما فيها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، التي لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وترفض عودة اللاجئين.

وأوضح، أنه يجب تفعيل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، بما يفضي لانتفاضة شعبية، توصل إلى عصيان وطني شامل في وجه الاحتلال، لكن في إطار حاضنة وطنية قائمة على وحدة وشراكة، من خلال إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية.

وأضاف: "ندعو إلى أوسع غضب شعبي في وجه هذا الاحتلال، وإدامة هذا الفعل الجماهيري في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، لأن إعلان الشق السياسي من (صفقة القرن) يمثل حرباً على شعبنا الفلسطيني، وعلى حقوقه الوطنية، وتقطع الطريق على إمكانية تقرير المصير لشعبنا".

وأكد أن الجبهة الديمقراطية، لديها سلسلة من الفعاليات في العديد من أماكن تواجد الشعب الفلسطيني لإعلاء الصوت، ورفضاً لهذه الصفقة، ودعوة المجتمع الدولي للتحرك من أجل وضع حد للعدوان الأمريكي على الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.



