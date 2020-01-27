تقديم لائحة اتهام ضد عضو في (الليكود) تشمل الارتشاء



ووردت في لائحة الاتهام تفاصيل تسع قضايا تم التحقيق معه في شأنها، وقالت النيابة العامة: إن في القضايا التي احتفظ بها بيتان بحق الصمت لن يمكنه الإدلاء بروايته خلال جلسة الاستماع .



وقال وكيلا بيتان: إنه لم يتلق أبدا أموالا أو منافع خلال توليه المناصب العامة، وأن جميع قرارته في هذه المناصب كانت موضوعية واستندت إلى اعتبارات مهنية آخذاً بالحسبان المصلحة العامة فقط.

وتنسب اللائحة إليه تهم الارتشاء بمبلغ أكثر من 900 ألف شيكل وبغسل الأموال وإساءة الائتمان، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).