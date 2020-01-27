دولي

تقديم لائحة اتهام ضد عضو في (الليكود) تشمل الارتشاء

تقديم لائحة اتهام ضد عضو في (الليكود) تشمل الارتشاء
ديفيد بيتان
رام الله - دنيا الوطن
قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، تقديم لائحة اتهام بحق عضو "كنيست" والقطب في حزب (الليكود)، دافيد بيتان، توطئة لجلسة الاستماع إلى طعونه. 

وتنسب اللائحة إليه تهم الارتشاء بمبلغ أكثر من 900 ألف شيكل وبغسل الأموال وإساءة الائتمان، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووردت في لائحة الاتهام تفاصيل تسع قضايا تم التحقيق معه في شأنها، وقالت النيابة العامة: إن في القضايا التي احتفظ بها بيتان بحق الصمت لن يمكنه الإدلاء بروايته خلال جلسة الاستماع .

وقال وكيلا بيتان: إنه لم يتلق أبدا أموالا أو منافع خلال توليه المناصب العامة، وأن جميع قرارته في هذه المناصب كانت موضوعية واستندت إلى اعتبارات مهنية آخذاً بالحسبان المصلحة العامة فقط.

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