الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل قيد الإنشاء غرب جنين





ووفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواطنين هم: يوسف أسعد الرفاعي، وطارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد، ومصطفى تيسير أبو حماد.



وأفاد أصحاب المنازل، بأن جنود الاحتلال، داهموا القرية وسلموهم إخطارات الهدم، بحجة أن المنازل غير مرخصة، وتقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري.





رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة مواطنين بهدم منازلهم قيد الإنشاء، في قرية رمانة غرب جنين.