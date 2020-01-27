طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق 27 كانون الثاني/ يناير 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
الدينار الأردني: 4:87 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.82 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق 27 كانون الثاني/ يناير 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
الدينار الأردني: 4:87 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.82 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
التعليقات