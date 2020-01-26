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سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة
رئيس حكومة تسيير الأعمال المؤقتة في لبنان سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال المؤقتة في لبنان، سعد الحريري، إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات.

وأوضح الحريري في تصريحات بعد لقائه الدكتور حسَان دياب، رئيس الوزراء المُكلَف وفق ما نقلته (سي ان ان)، السبت: "أود ان أقول أمرًا واحدًا للشباب الذي يتظاهر ونزل في الأمس ليعبر عن مشاعره، كل واحد له الحق في أن يعبر عن مشاعره ونحن عندما استشهد رفيق الحريري لم نرم حجرة على أحد"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف الحريري: "أتمنى على الجميع ممن يعبر عن نفسه وعن مشاعره فليعبر إنما بكل طريقة سلمية، لأن الجيش جيشنا وهو لجميع اللبنانيين وقوى الأمن الداخلي لكل اللبنانيين، وأتمنى على كل من يريد أن يعبر عن موقفه فليعبر عنه بالتظاهر السلمي، وهذا ما أطلبه من الجميع".

وأشار الحريري إلى أن خليفته في المنصب (حسَان دياب)، يجري استشارات لتشكيل حكومته الجديدة.

وبعد ساعات من تكليفه من قبل الرئيس ميشال عون، نفى دياب ما أثير حول ارتباطه بحزب الله أو حركة أمل، حسب تصريحات تليفزيونية أدلى بها لقناة (OTV).

وفي 29 أكتوبر تشرين الأول، أعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة بعد نحو 13 يومًا من بداية الاحتجاجات المتواصلة في لبنان، اعتراضًا على الطبقة السياسية الحالية والأزمة الاقتصاد للبلاد، تخللها هتافات رافضة لتدخلات حزب الله في مجريات الحياة السياسية.

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