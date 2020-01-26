عربي

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حقق الجيش السوري، مساء الأحد، تقدما ميدانيا جديدا جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد حيث قطع الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب.

وافادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الحكومية بسطت السيطرة على قرية الدانا شمال مدينة معرة النعمان، التي تعتبر أكبر معقل لمسلحي "هيئة تحرير الشام" جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد.

من جانبه، ذكر مصدر عسكري أن الجيش السوري تمكن أيضا من السيطرة على قرية بابيلا في المنطقة ذاتها.

وشدد المصدر على أن الجيش السوري قطع بذلك الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب الذي يمثل أهمية استراتيجية.

وخلال اليومين الماضيين تمكن الجيش السوري من تطهير أكثر من 10 قرى وبلدات في ريف إدلب متقدما نحو مدينة معرة النعمان التي تمثل إحدى أكبر مناطق انتشار عناصر "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة).

وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

وتشهد المنطقة تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، في ديسمبر الماضي، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير مئات الكيلومترات المربعة.

أخبار ذات صلة

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر

وزير الصحة السوري يصدر تصريحاً بشأن فيروس (كورونا)

وزير الصحة السوري يصدر تصريحاً بشأن فيروس (كورونا)

لتجنب &#34;فتنة داخلية&#34;.. مقتدى الصدر يلغي مظاهرات مناهضة لأمريكا في العراق

لتجنب "فتنة داخلية".. مقتدى الصدر يلغي مظاهرات مناهضة لأمريكا في العراق

شاهد فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله &#34;درعاً بشرياً&#34; يثير انتقادات واسعة

شاهد فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله "درعاً بشرياً" يثير انتقادات واسعة

البابا يدعم دعوة العراق لاحترام سيادته

البابا يدعم دعوة العراق لاحترام سيادته

شاهد: هشتاج &#34;محمود_السوري&#34; يتصدر (تويتر) بعد إنقاذه لفتاة تركية

شاهد: هشتاج "محمود_السوري" يتصدر (تويتر) بعد إنقاذه لفتاة تركية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويطالب بالتحقيق

مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويطالب بالتحقيق

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

البرديني: الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط كل المشاريع التصفوية

البرديني: الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط كل المشاريع التصفوية

الصالحي: ندعو (حماس) للتخلي عن سلطتها بغزة فورًا والالتفاف حول القيادة

الصالحي: ندعو (حماس) للتخلي عن سلطتها بغزة فورًا والالتفاف حول القيادة

اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم

اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم

منوعات

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

محمد رمضان يغازل زوجته: &#34;بتحبني أكثر من نفسها&#34;

محمد رمضان يغازل زوجته: "بتحبني أكثر من نفسها"

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

نادية لطفي في &#34;العناية المركزة&#34; للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي في "العناية المركزة" للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

شاهد: طفل &#34;ذا فويس&#34; الباكي يبهر المدربين الثلاثة

شاهد: طفل "ذا فويس" الباكي يبهر المدربين الثلاثة

عربي

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر