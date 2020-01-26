شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر

رام الله - دنيا الوطنأعلن رجل الأعمال المصري المعارض المقيم في إسبانيا، محمد علي، عن اعتزاله السياسة، بعد فشل دعواته إلى التظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.وقدم علي في رسالة مسجلة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل دقائق من إغلاق صفحته في "فيسبوك"، اعتذاره للشعب المصري، مؤكدا أنه لن يتحدث مجددا عن "السياسة والوطن" وسيعود إلى عمله في مجال المال والأعمال والتمثيل، وذلك وفق ما نشرته (روسيا اليوم).وأقر المعارض بأن يوم أمس السبت كان فاصلا بالنسبة له، مشيرا إلى أن عدم تظاهر المصريين تلبية لدعواته يعني إما موافقتهم على حكومتهم الحالية أو أنهم خائفون من هذه الحكومة، وذكر أن الخوف أسوأ من الموافقة.وقال: " الإجابة ظهرت.. وارد جدا أكون غلطان"، وتابع مخاطبا المصريين: "أنتم أكثر علما بمصلحتكم.. أعتذر إذا شغلتكم خلال الفترة الماضية".