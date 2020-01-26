الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

صور تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، وفتشت خيام أحد المواطنين.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وفتشت خيام المواطن عبد المهدي السلامين، واحتجزت أفراد عائلته.



يشار إلى أن الاحتلال داهم المنطقة، الليلة الماضية، وفتش خيام أحد المواطنين.