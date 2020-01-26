محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة احتلالية، مساء اليوم الأحد، قرارا يقضي بإخلاء مبنى عائلة دويك من عقارها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية".



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك نقله (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أن محكمة الاحتلال رفضت الاعتراضات التي قدمتها عائلة دويك على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2014، وأمهلت العائلة حتى مطلع آب المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.



وبين مازن دويك، أن عقار العائلة مكون من 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائلات ويبلغ عدد أفرادها نحو 25، مشيرا إلى أن جده اشترى الأرض عام 1963، ومنذ ذلك الوقت تعيش فيها العائلة.



وأوضح مركز معلومات ولجنة حي بطن الهوى، أن 84 عائلة من الحي تسلمت على مدار السنوات الماضية بلاغات للمطالبة بالأرض المقامة منازلها عليها، وتخوض هذه العائلات صراعا في المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقها بالأرض التي اشترتها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.