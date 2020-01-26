حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-6 13-7 12-6 بيت لحم 13-6 13-7 12-6 رام الله والبيرة 12-5 12-6 11-5 طولكرم 18-9 18-10 17-10 نابلس 15-7 15-8 14-7 قلقيلية 18-9 18-10 17-10 جنين 17-8 17-9 16-9 سلفيت 13-6 13-7 12-6 طوباس 17-8 17-9 16-9 روابي 15-7 15-8 14-7 الخليل 12-4 12-5 11-4 غزه 19-10 19-11 18-11 أريحا 20-11 20-12 19-12 خانيونس 19-10 19-11 18-11 الأغوارالشمالية 18-9 18-10 17-10 رفح 18-9 18-10 17-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو بارداُ نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وبارداً الى شديد ألبرودة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2020/01/28: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2020/01/29: يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الخميس 2020/01/30: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يليوالله تعالى أعلم