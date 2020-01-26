شؤون فلسطينية

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك
وفد أكاديمي بريطاني خلال زيارة جامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن
نظم مكتب نائب الرئيس لشؤون العلاقات ‏الخارجية والدولية في جامعة النجاح الوطنية لقاءً مع وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى من جامعات اكستر، وسانت أندروز، وساسكس، وبيرمنغهام، ولانكستر، وروهامبتون، وجون مورس ليفربول، وبولتون، وأعضاء من المجلس الثقافي البريطاني، وهدف اللقاء الى بحث سبل التعاون المشترك في مجالات أكاديمية وبحثية مختلفة.

استقبل الوفدَ الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة، ونوابه ومساعدوه، والذي أطلع الوفد البريطاني على البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة ومشاريعها المستقبلية، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في فلسطين، ورحب بفتح المجال للتعاون وتطوير الشراكة القائمة حالياً مع الجامعات البريطانية المختلفة.

إفتتحت الدكتورة خيرية رصاص، نائبة الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية والدولية الاجتماع بعرض تقديمي تحدثت فيه عن رسالة الجامعة، ومسيرتها الأكاديمية، والمراكز المتقدمة التي حصلت عليها مؤخراً في التصنيفات العالمية كتصنيف (QS) وتصنيف الويبوميتريكس وغيرها من التصنيفات على المستويين المحلي والعالمي، كما تحدثت عن مواقع الحرم الجامعي بما فيها مستشفى النجاح الوطني الجامعي، والذي يعد المستشفى الجامعي الوحيد في فلسطين، بالإضافة إلى المراكز العلمية والمجتمعية في الجامعة، ومركز الإعلام، والمكتبة، وأعداد الطلبة والطاقم الإداري والأكاديمي ذكوراً وإناثاً، مشيرة إلى أن الجامعة تقدم فرص عمل متساوية لكلا الجنسين، بل وتعمل على تفعيل دور المرأة في الجامعة والمجتمع.

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش لتبادل الأفكار بين الطرفين للحديث عن تطوير العلاقات الأكاديمية، في المجالات العلمية والبحثية والاكاديمية وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة لتعزيز العلاقات الاكاديمية بين الطرفين.

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