شؤون فلسطينية

شاهد: الملك عبد الله الثاني عن (صفقة القرن): موقفنا معروف وواضح للجميع

شاهد: الملك عبد الله الثاني عن (صفقة القرن): موقفنا معروف وواضح للجميع
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم ، خلال زيارته محافظة العقبة، أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية معروف.

وقال العاهل الأردني عن صفقة القرن وفق ما نقلته (رؤيا) الأردنية "موقفنا معروف.. كلا وواضح جدا للجميع".

 

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قد ذكرت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) هدد بحل السلطة الفلسطينية، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطة السلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).

ونقلت الصحيفة عن عباس قوله: إن "صفقة القرن لن تمر بدون موافقة الفلسطينيين، القيادة، بدعم من الشعب، ستُفشل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية، ونحن نحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها في حال الإعلان عن تنفيذ الخطة".

وبشكل منفصل، أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية، بعد غد الثلاثاء يوماً للغضب، حيث يلتقى ترامب مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشنطن، ويعلن عن تفاصيل (صفقة القرن).

وقال ترامب الأسبوع الماضي: إنه من المرجح أن يطلق الخطة قبل أن يجتمع هذا الأسبوع مع نتنياهو، وزعيم تحالف (أزرق وأبيض) بيني غانتس.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خطة إدارة ترامب بأنها الأكثر سخاء بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويطالب بالتحقيق

مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويطالب بالتحقيق

حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

البطش: نُرحب بدعوة هنية ونُعلن وقوفنا مع القوى الحية لمواجهة (صفقة ترامب)

البطش: نُرحب بدعوة هنية ونُعلن وقوفنا مع القوى الحية لمواجهة (صفقة ترامب)

غزة: ضبط 4500 عبوة معجون أسنان و1000 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية

غزة: ضبط 4500 عبوة معجون أسنان و1000 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

الاحتلال يداهم خربة الحديدية بالأغوار

محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويطالب بالتحقيق

مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويطالب بالتحقيق

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد أكاديمي بريطاني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

البرديني: الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط كل المشاريع التصفوية

البرديني: الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط كل المشاريع التصفوية

الصالحي: ندعو (حماس) للتخلي عن سلطتها بغزة فورًا والالتفاف حول القيادة

الصالحي: ندعو (حماس) للتخلي عن سلطتها بغزة فورًا والالتفاف حول القيادة

اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم

اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم

منوعات

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

محمد رمضان يغازل زوجته: &#34;بتحبني أكثر من نفسها&#34;

محمد رمضان يغازل زوجته: "بتحبني أكثر من نفسها"

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

نادية لطفي في &#34;العناية المركزة&#34; للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي في "العناية المركزة" للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

شاهد: طفل &#34;ذا فويس&#34; الباكي يبهر المدربين الثلاثة

شاهد: طفل "ذا فويس" الباكي يبهر المدربين الثلاثة

عربي

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

سعد الحريري للمتظاهرين: عبروا عن مواقفكم بسلمية دون رمي حجارة

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

رئيس الوزراء العراقي: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر

شاهد: المعارض المصري محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر