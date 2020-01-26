دولي

مئات الآلاف من الهنود يشاركون في احتجاجات على قانون الجنسية

مئات الآلاف من الهنود يشاركون في احتجاجات على قانون الجنسية
مظاهرات في الهند احتجاجا على قانون القومية
رام الله - دنيا الوطن
شارك مئات الآلاف في احتجاجات بمختلف أنحاء الهند يوم الأحد على قانون الجنسية الذي يخشى كثيرون من أنه يمثل تمييزا ضد الأقلية المسلمة.

وبدأت الاحتجاجات على القانون الشهر الماضي واستعادت قوة دفع جديدة مع احتفال الهند بيوم الجمهورية الذي يوافق سريان دستور البلاد بعد استقلالها عن بريطانيا، بحسب (رويترز).

وفي ولاية كيرالا بجنوب البلاد قال منظمو الاحتجاجات إن أكثر من مئة ألف شخص شكلوا سلسلة بشرية في الولاية. وأعقب ذلك عقد اجتماعات عامة في أكثر من 250 مكانا.

وقال رئيس وزراء الولاية بيناريي فيجيين في اجتماع عام في ثيروفانانثابورام عاصمة الولاية ”لم تكن مجرد سلسلة بشرية بل كانت جدارا بشريا ضد انتهاك مباديء الدستور“.

وقال المنظمون إن سلسلة بشرية أخرى امتدت أكثر من 11 كيلومترا في كلكتا.

وكان قانون الجنسية وإحصاء للسكان جزءا أساسيا من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعتقد الحكومة أن القانون مطلوب لحماية اللاجئين في مختلف أنحاء جنوب آسيا. ويتيح القانون منح الجنسية للاجئين من غير المسلمين الذين جاءوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر كانون الأول عام 2014 من ثلاث دول أغلبية سكانها مسلمون وهي أفغانستان وبنجلادش وباكستان.

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