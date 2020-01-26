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الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين
الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق
رام الله - دنيا الوطن
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، السفير نبيل معروف، نجمة الاستحقاق من وسام فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال، للسفير معروف، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور عقيلته وعدد من كبار المسؤولين، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).

ومنح، السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق تقديراً لمسيرته الدبلوماسية والنضالية المخلصة، وتثميناً عالياً لجهوده في الدفاع عن حقوق وطنه وشعبه الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال.

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